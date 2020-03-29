В США от коронавируса умер первый младенец

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Ребенку из Чикаго не было еще года

В США умер первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Как сообщается, речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", - приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

Также в ведомстве отметили, что пожилые люди наиболее подвержены риску заболевания COVID-19. Более 85% смертей от коронавируса в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше, однако люди всех возрастов заражаются коронавирусом этого типа, указали в департаменте.

Напомним, в Соединенных Штатах зарегистрировано уже больше 2000 смертей от коронавируса, по состоянию на вечер субботы, 28 марта. Всего в США уже свыше 121 тысячи больных коронавирусом.

Как сообщала газета The New York Times, при нынешнем темпе распространения коронавирус в одном лишь в американском Нью-Йорке, количество пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Сейчас скорость распространения коронавирус в Нью-Йорке составляет чуть больше 30% процентов ежедневно