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В США число смертей от коронавируса превысило 2000

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 04:39
В США число смертей от коронавируса превысило 2000
Иллюстративное фото (УНИАН)

В США зарегистрировано не менее 117 688 случаев коронавируса

В Соединенных Штатах зарегистрировано уже больше 2000 смертей от коронавируса, по состоянию на вечер субботы, 28 марта. Об этом передает CNN.

Отмечается, что до настоящего времени было зарегистрировано 2 тыс. 10 смертей по всей стране. США достигли тысячу смертей в четверг, остальное число заболевших появилось после этого дня.

По данным CNN Health, по состоянию на субботу в США было зарегистрировано не менее 117 тыс. 688 случаев коронавируса, которые выявляются и проверяются с помощью экспресс-систем общественного здравоохранения США.

Напомним, как сообщала газета The New York Times, при нынешнем темпе распространения коронавирус в одном лишь в американском Нью-Йорке, количество пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Сейчас скорость распространения коронавирус в Нью-Йорке составляет чуть больше 30% процентов ежедневно. Сейчас в городе с численностью населения в 20 млн человек коронавирусом заразились более 43 тыс. граждан.

Всего в США уже свыше 121 тысячи больных коронавирусом (по состоянию на 1:00 29 марта по Киевскому времени).

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