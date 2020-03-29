У США від коронавірусу померло перше немовля

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Дитині з Чикаго не було ще року

У США померла перша дитина, яка заразилася на коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу департаменту охорони здоров'я штату Іллінойс.

Як повідомляється, мова йде про дитину з міста Чикаго, якій ще не було року.

"Ніколи ще не було смерті, пов'язаної з COVID-19, у немовляти. В цей час проводиться повне розслідування, щоб встановити причину смерті", - наводяться слова глави департаменту Нгозі Езіке.

Також у відомстві зазначили, що літні люди найбільш схильні до ризику захворювання COVID-19. Понад 85% смертей від коронавірусу в Іллінойсі припадає на людей віком 60 років і старше, однак люди всіх віків заражаються коронавірусом цього типу, зазначили в департаменті.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах зареєстровано вже понад 2000 смертей від коронавірусу, станом на вечір суботи, 28 березня. Всього в США вже понад 121 тисячі хворих коронавірусом.

Як повідомляла газета The New York Times, при нинішньому темпі поширення коронавірус в одному лише в американському Нью-Йорку, кількість постраждалих буде більше, ніж в китайському Ухані або італійської Ломбардії. Зараз швидкість поширення коронавірусу в Нью-Йорку складає трохи більше 30% відсотків щодня