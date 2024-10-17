США, Корея та Японія створили групу з моніторингу за санкціями проти КНДР

Механізм під назвою "Багатостороння група з моніторингу санкцій", був запроваджений у березні цього року. Це сталося після відхилення Москвою щорічного оновлення складу групи експертів ООН, яка протягом останніх 15 років здійснювала нагляд за виконанням санкцій, спрямованих на стримування ядерної та ракетної програм Північної Кореї. Китай тоді утримався від голосування.

За словами південнокорейського офіційного представника, ця група продовжить роботу групи ООН включно з підготовкою регулярних звітів про дотримання санкцій. В ній братимуть участь ще вісім країн, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина.

Запуск групи був оголошений на спільній прес-конференції в Сеулі 16 жовтня заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом, віце-міністром закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг-Кюном і віце-міністром закордонних справ Японії Масатака Окано, а також послами восьми країн напередодні їхніх переговорів у Сеулі.

"Було багато дискусій про те, як побудувати ефективну систему моніторингу, яка може замінити панель ООН, але навіть під час цього процесу випадки порушення санкцій з боку Північної Кореї продовжували траплятися, тому ми вирішили, що ми не повинні більше зволікати і повинні швидко заповнити цю прогалину", - сказав Кім.

Він додав, що хоча союзники будуть продовжувати пошук шляхів відновлення схеми ООН, команда відкрита для всіх країн, готових допомогти забезпечити виконання санкцій.

За словами Кемпбелла, на вето Росії, ймовірно, вплинула попередня доповідь групи експертів ООН про незаконну закупівлю Північною Кореєю військового обладнання та боєприпасів для війни в Україні.

"Потенціал для того, щоб це стало важливим кроком у відстеженні та притягненні до відповідальності за кроки, які робить Північна Корея у низці провокаційних дій, є реальним. Тож це великий крок у правильному напрямку", - сказав Кемпбелл.

Вашингтон і Сеул заявляють, що КНДР та Росія реалізовують незаконні військові операції. Москва і Пхеньян заперечують передачу зброї, але пообіцяли посилити військові зв'язки, уклавши на саміті в червні договір про взаємну оборону.

Новій ініціативі, ймовірно, бракуватиме міжнародної легітимності, яка надається операціям за підтримки ООН. Однак вона може забезпечити більш ефективний моніторинг Північної Кореї, вільний від спроб Москви та Пекіна применшити підозри Пхеньяна в ухилянні від санкцій у всесвітній організації, вважає Ітан Хі-Сок Шин, юридичний аналітик Робочої групи з питань правосуддя перехідного періоду, що базується в Сеулі.

"У майбутньому уряди-однодумці повинні також розглянути можливість використання санкцій проти фізичних та юридичних осіб у Північній Кореї та інших країнах, які дозволяють Пхеньяну здійснювати серйозні порушення прав людини", - сказав Шин.