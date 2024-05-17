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Британія ввела пакет санкцій через торгівлю зброєю між КНДР і Росією

Британія, П'ятниця 17 травня 2024 23:08
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Британія ввела пакет санкцій через торгівлю зброєю між КНДР і Росією Фото: Британія ввела санкції (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія ввела санкції проти трьох компанії, які торгують зброєю в обмін на нафту між Росією та Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У п’ятницю Британія оголосила про введення санкцій проти трьох компаній і однієї особи через те, що вона назвала "незаконною торгівлею зброєю за нафту" між Росією та Північною Кореєю.

"Санкції підкреслюють спільні зловмисні зусилля Росії та КНДР (Північної Кореї, - ред.) обійти санкції щодо нафтопродуктів, які сприяють незаконним військовим програмам КНДР", - йдеться в заяві уряду.

У заяві говориться, що Британія діє "разом з міжнародними партнерами", і цитується міністр закордонних справ Девід Кемерон, який заявив, що Британія продовжуватиме притягувати Москву та Пхеньян до відповідальності за такі поставки зброї.

"Путін напружує всі жила, щоб підтримувати свою незаконну війну в Україні, навіть вдаючись до незаконних торговельних угод «зброя за нафту» з КНДР, відверто порушуючи санкції ООН, за які проголосувала сама Росія, і накладаючи вето на групи моніторингу ООН, які звітують про їх діяльності", - сказав Кемерон.

Співпраця Росії та КНДР

Попри міжнародні санкції, що забороняють Пхеньяну експортувати свою зброю, багато супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, показують що потік зброї з Північної Кореї до Росії триває.

Після отримання зброї від КНДР Росія перевозить її на склади боєприпасів неподалік кордону з Україною.

Зауважимо, що перед Британією схожі санкції впровадили США. Тоді Штати запровадили санкції проти росіян, які доставляли зброю з КНДР до РФ.

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