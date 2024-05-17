Британія ввела пакет санкцій через торгівлю зброєю між КНДР і Росією

Британія ввела санкції проти трьох компанії, які торгують зброєю в обмін на нафту між Росією та Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У п’ятницю Британія оголосила про введення санкцій проти трьох компаній і однієї особи через те, що вона назвала "незаконною торгівлею зброєю за нафту" між Росією та Північною Кореєю.

"Санкції підкреслюють спільні зловмисні зусилля Росії та КНДР (Північної Кореї, - ред.) обійти санкції щодо нафтопродуктів, які сприяють незаконним військовим програмам КНДР", - йдеться в заяві уряду.

У заяві говориться, що Британія діє "разом з міжнародними партнерами", і цитується міністр закордонних справ Девід Кемерон, який заявив, що Британія продовжуватиме притягувати Москву та Пхеньян до відповідальності за такі поставки зброї.