Британія ввела пакет санкцій через торгівлю зброєю між КНДР і Росією
Британія ввела санкції проти трьох компанії, які торгують зброєю в обмін на нафту між Росією та Північною Кореєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У п’ятницю Британія оголосила про введення санкцій проти трьох компаній і однієї особи через те, що вона назвала "незаконною торгівлею зброєю за нафту" між Росією та Північною Кореєю.
"Санкції підкреслюють спільні зловмисні зусилля Росії та КНДР (Північної Кореї, - ред.) обійти санкції щодо нафтопродуктів, які сприяють незаконним військовим програмам КНДР", - йдеться в заяві уряду.
У заяві говориться, що Британія діє "разом з міжнародними партнерами", і цитується міністр закордонних справ Девід Кемерон, який заявив, що Британія продовжуватиме притягувати Москву та Пхеньян до відповідальності за такі поставки зброї.
"Путін напружує всі жила, щоб підтримувати свою незаконну війну в Україні, навіть вдаючись до незаконних торговельних угод «зброя за нафту» з КНДР, відверто порушуючи санкції ООН, за які проголосувала сама Росія, і накладаючи вето на групи моніторингу ООН, які звітують про їх діяльності", - сказав Кемерон.
Співпраця Росії та КНДР
Попри міжнародні санкції, що забороняють Пхеньяну експортувати свою зброю, багато супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, показують що потік зброї з Північної Кореї до Росії триває.
Після отримання зброї від КНДР Росія перевозить її на склади боєприпасів неподалік кордону з Україною.
Зауважимо, що перед Британією схожі санкції впровадили США. Тоді Штати запровадили санкції проти росіян, які доставляли зброю з КНДР до РФ.
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