У США колишнього топ-менеджера підозрюють у продажу секретних даних Росії

У США колишній керівник компанії-підрядника уряду США міг продати Росії комерційні секретні дані за 1,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В результаті розслідування з'ясувалося, що колишній керівник підрядної компанії уряду США Пітер Вільямс із квітня 2022 по червень 2025 року вкрав вісім комерційних секретів двох невідомих фірм і намагався продати їх покупцеві з Росії.

У такий спосіб РФ могла отримати доступ до технологій злому, які застосовують американські та інші розвідслужби, що потенційно збільшує ризик атак на федеральні системи і може допомогти противникам зміцнити кіберзахист.

Reuters пише, що згідно з британськими реєстрами, Вільямс обіймав посаду директора в компанії L3Harris Trenchant із жовтня 2024 року до своєї відставки в серпні 2025-го. Компанія займається розробкою хакерських інструментів для потреб національної безпеки і співпрацює з урядом США.

Прокурори вважають, що Вільямс заробив 1,3 мільйона доларів на продажі даних і вимагають конфіскувати його будинок у Вашингтоні, а також дорогий годинник і прикраси.

У компанії L3Harris Trenchant заявили, що почали внутрішнє розслідування можливого витоку. Знайти самого Вільямса не вдалося - він значиться громадянином Австралії і резидентом США.

Слухання у справі призначено на 29 жовтня, де планують розглянути угоду про визнання провини.