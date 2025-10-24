В США бывшего топ-менеджера подозревают в продаже секретных данных России

В США бывший руководитель компании-подрядчика правительства США мог продать России коммерческие секретные данные за 1,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В результате расследования выяснилось, что бывший руководитель подрядной компании правительства США Питер Уильямс с апреля 2022 по июнь 2025 года украл восемь коммерческих секретов двух неизвестных фирм и пытался продать их покупателю из России.

Таким образом РФ могла получить доступ к технологиям взлома, которые применяют американские и другие разведслужбы, что потенциально увеличивает риск атак на федеральные системы и может помочь противникам укрепить киберзащиту.

Reuters пишет, что согласно британским реестрам, Уильямс занимал пост директора в компании L3Harris Trenchant с октября 2024 года до своей отставки в августе 2025-го. Компания занимается разработкой хакерских инструментов для нужд национальной безопасности и сотрудничает с правительством США.

Прокуроры считают, что Уильямс заработал 1,3 миллиона долларов на продаже данных и требуют конфисковать его дом в Вашингтоне, а также дорогие часы и украшения.

В компании L3Harris Trenchant заявили, что начали внутреннее расследование возможной утечки. Найти самого Уильямса не удалось — он числится гражданином Австралии и резидентом США.

Слушание по делу назначено на 29 октября, где планируется рассмотреть соглашение о признании вины.