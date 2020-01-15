США и Китай заключат крупную сделку по закупкам, которая облегчит торговую войну

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай договорились возобновить торговые переговоры в начале октября. Раунд торговых переговоров состоится в Вашингтоне. Ранее торговые переговоры планировалось возобновить еще в сентябре.

Как писало РБК-Украина, в Федеральной резервной системе США сообщили, что в начале 2020 года мировая экономика потерпит убытки на 850 миллиардов долларов из-за торгового противостояния Пекина и Вашингтона.