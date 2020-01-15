США і Китай укладуть велику угоду із закупівель, яка полегшить торговельну війну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай домовилися відновити торговельні переговори в початку жовтня. Раунд торговельних переговорів відбудеться у Вашингтоні. Раніше торгові переговори планувалося відновити ще у вересні.

Як повідомляло РБК-Україна, у Федеральній резервній системі США повідомили, що на початку 2020 року світова економіка зазнає збитків на 850 мільярдів доларів через торговельне протистояння Пекіна і Вашингтона.