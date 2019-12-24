США и Китай "в самое ближайшее время" подпишут торговое соглашение

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

По словам Трампа, сделка уже завершена и осталось ее только подписать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он и президент Китая Си Цзиньпин проведут церемонию подписания первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам американского президента, сделка уже завершена.

"Да, у нас будет церемония подписания. У нас будет быстрое подписание соглашения, потому что мы хотим сделать это. Сделка завершена, она просто переводится прямо сейчас", - заявил он.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что представители обеих стран подпишут соглашение о торговых сделках на первом этапе в первую неделю января.

Пекин пока не подтвердил конкретные компоненты сделки, обнародованные официальными лицами США. Представитель Министерства торговли Китая заявил, что детали будут обнародованы после официального подписания.

Напомним, 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

В Белом доме заявили, что ожидают подписание первой фазы торговой сделки с Китаем в первую неделю января 2020 года. Также в США отметили, что в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения.