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США і Китай "найближчим часом" підпишуть торгову угоду

Новини » Політика     24.12.2019 - 17:44
США і Китай "найближчим часом" підпишуть торгову угоду
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

За словами Трампа, угода вже завершена і залишилося її тільки підписати

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він і президент Китаю Сі Цзіньпін проведуть церемонію підписання першого етапу торгово-економічної угоди між США і Китаєм найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американського президента, угода вже завершена.

"Так, у нас буде церемонія підписання. В нас буде швидке підписання угоди, тому що ми хочемо зробити це. Угода завершена, вона просто перекладається прямо зараз", - заявив він.

Раніше торговельний представник США Роберт Лайтхайзер заявив, що представники обох країн підпишуть угоду про торгових угодах на першому етапі в перший тиждень січня.

Пекін поки не підтвердив конкретні компоненти угоди, оприлюднені офіційними особами США. Представник Міністерства торгівлі Китаю заявив, що деталі будуть оприлюднені після офіційного підписання.

Нагадаємо, 13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди. Вашингтон і Пекін домовилися по першій частині торговельної угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг.

У Білому домі заявили, що очікують підписання першої фази торговельної угоди з Китаєм в перший тиждень січня 2020 року. Також у США відзначили, що незабаром приступлять до обговорення "другої фази" торгового угоди.

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