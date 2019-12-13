США и Китай согласовали первую часть торговой сделки, - Белый дом

Коллаж РБК-Украина

Вашингтон согласился снизить пошлины на товары Китая

Соединенные Штаты Америки и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома в Twitter.

Как сообщается, Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

Соглашение включает обязательства Китая относительно предстоящих закупок американских товаров и услуг, а также прочную систему разрешения споров. Со своей стороны, США согласились пересмотреть пошлины на китайские товары, но Вашингтон сохранит 25% и 7,5% пошлины на китайский импорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай надеется в ближайшее время заключить первую часть торгового соглашения с США. В министерстве торговли Китая заявили, что Пекин надеется заключить торговое соглашение с США, которое удовлетворит обе стороны.

Кроме того, в США допускали подписание первой части торгового соглашения с Китаем до конца 2019 года. Тогда старший советник президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй подчеркивал, что "первая фаза" торговой сделки находится на стадии оформления.