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Трамп: официальное подписание сделки с Китаем готовится

Новости » В мире     20.12.2019 - 21:59
Трамп: официальное подписание сделки с Китаем готовится
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

США и Китай в скором времени подпишут первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупное торговое соглашение с Китаем готовится к подписанию. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Как сообщил президент США, он обсудил детали торгового соглашения с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Состоялась очень хорошая беседа с президентом Китая Си о нашем гигантском торговом соглашении. Китай уже начал широкомасштабную закупку сельскохозяйственной продукции и не только. Официальное подписание (торговой сделки - ред.) согласовывается", - написал Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

В Белом доме заявили, что ожидают подписание первой фазы торговой сделки с Китаем в первую неделю января 2020 года. Также в США отметили, что в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения.

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