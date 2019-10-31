США и Китай подпишут 60% торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Китай подпишут первую фазу торгового соглашения, что составит около 60% от общей сделки. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам президента США, в скором времени будет объявлено место, где состоится подписание соглашения, после того как саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором планировалось заключение сделки, был отменен из-за протестов в Чили.

"Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения, около 60% от общей сделки, после того как АТЭС в Чили был отменен из-за не имеющих к этому отношения обстоятельств. Новое место вскоре будет объявлено. Президент Си (Китая - ред.) и президент Трамп поставят свои подписи", - написал президент США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство торговли Китая заявило о готовности продолжить подготовку к торговому соглашению с США, несмотря на отмену саммита АТЭС.

Напомним, первая фаза торгового соглашения между США и Китаем должна была состояться 16-17 ноября в Чили, где должен был состояться саммит АТЭС. Позже Трамп заявил, что надеется на то, что соглашение будет подписано раньше запланированной даты.