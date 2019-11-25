США и Китай не обсуждают сделку по "второй фазе" соглашения

США и Китай не планируют подписание сделки по "второй фазе" торгового соглашения в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в ближайшее время сделка "второй фазы" не будет подписана, так как на данный момент стороны так и не пришли к согласию относительно "первой фазы" соглашения. По словам официальным представителей стран, вторая часть сделки будет рассматриваться после предстоящих выборов в США в 2020 году.

"Президентские выборы в ноябре 2020 года в США, трудности с выполнением первого этапа в сочетании с нежеланием Белого дома работать с другими странами с целью оказания давления на Пекин ослабляют надежды на что-то более амбициозное в ближайшем будущем", - сообщают в агентстве.

Китайские представители заявили, что они не заинтересованы на данный момент во второй части сделки.

"Трамп (президент США - ред.) хочет подписать эти сделки, а не мы. Мы можем подождать", - сообщил китайский чиновник.

В администрации Трампа так же подтвердили, что на данный момент стороны обсуждается лишь "первая фаза", которая должна включать фиксацию крупных китайских закупок сельскохозяйственных товаров США.

"Как только мы закончим первый этап, мы начнем переговоры второго этапа. Что касается сроков, когда сделка на втором этапе может быть завершена, я не могу об этом спекулировать", - сообщили в администрации Белого дома.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесена на 2020 год. Между США и Китаем возникли разногласия по поводу снятия тарифов. В частности, Китай требует более широкое снятие пошлин, а президент США Дональд Трамп не готов на снижение ранее введенных тарифов.

Ранее Трамп заявил, что не уверен в необходимости заключения торгового соглашения с Китаем. Президент США отметил, что его устраивает нынешняя ситуация. При этом он отметил, что на данный момент стороны продолжают переговоры относительно торгового соглашения.