США і Китай не обговорюють угоду з "другої фази" угоди

США і Китай не планують підписання угоди з "другої фази" торгового угоди найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що найближчим часом угода "другої фази" не буде підписана, так як на даний момент сторони так і не дійшли згоди щодо "першої фази" угоди. За словами офіційних представників країн, друга частина угоди буде розглядатися після майбутніх виборів в США в 2020 році.

"Президентські вибори в листопаді 2020 року в США, труднощі з виконанням першого етапу в поєднанні з небажанням Білого дому працювати з іншими країнами з метою чинення тиску на Пекін послаблюють надії на щось більш амбітне в найближчому майбутньому", - повідомляють в агентстві.

Китайські представники заявили, що вони не зацікавлені на даний момент у другій частині операції.

"Трамп (президент США - ред.) хоче підписати ці угоди, а не ми. Ми можемо почекати", - повідомив китайський чиновник.

В адміністрації Трампа так само підтвердили, що на даний момент сторони обговорюється лише "перша фаза", яка повинна включати фіксацію великих китайських закупівель сільськогосподарських товарів США.

"Як тільки ми закінчимо перший етап, ми почнемо переговори другого етапу. Що стосується термінів, коли угода на другому етапі може бути завершена, я не можу про це спекулювати", - повідомили в адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що перша частина торгового угоди між США і Китаєм може бути перенесена на 2020 рік. Між США і Китаєм виникли розбіжності з приводу зняття тарифів. Зокрема, Китай вимагає більш широке зняття мит, а президент США Дональд Трамп не готовий на зниження раніше введених тарифів.

Раніше Трамп заявив, що не впевнений в необхідність укладення торгової угоди з Китаєм. Президент США зазначив, що його влаштовує нинішня ситуація. При цьому він зазначив, що на даний момент сторони продовжують переговори щодо торговельної угоди.