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США и Китай обсудили первую часть торговой сделки

Новости » Политика     17.11.2019 - 08:59
США и Китай обсудили первую часть торговой сделки
Иллюстративное изображение (РБК-Украина)

Стороны "конструктивно обсудили" первую часть соглашения

Главы делегаций Соединенных Штатов Америки и Китая провели телефонный разговор, во время которого обсудили первую часть торговой сделки между государствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, переговоры состоялись по инициативе Вашингтона. Белый дом в обсуждении представлял министр финансов Стивен Мнучин, с китайской стороны переговоры вел вице-премьер Лю Хэ.

Отмечается, что стороны "конструктивно обсудили" вопросы первой части торгового соглашения между США и Китаем, а также достигли договоренностей о дальнейшей поддержке тесного контакта между государствами.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к соглашению о прекращении своей 16-месячной торговой войны, но он не предоставил никаких деталей относительно сроков возможной сделки.

Напомним, подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем планировалось на 13 ноября. Однако этого не произошло, потому что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, на котором должны были заключить договор, был отменен.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве торговли Китая заявили о готовности обсудить с США возможность поэтапной отмены пошлин, введенных во время многомесячной торговой войны. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен отменить пошлины на американские товары для Китая.

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