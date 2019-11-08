Трамп не согласен на отмену пошлин с Китаем

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Торговая сделка между США и Китаем должна состояться в Америке

Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен отменить пошлины на американские товары для Китая. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он не готов снизить ранее введенные тарифы, несмотря на сообщение Китая, о достигнутых договоренностях. При этом он отметил, что Китай хочет отмену пошлин больше чем США.

"Китай хотел бы получить отмены определенных пошлин, а не полную отмену пошлин. Я не согласился ни с чем. Американские тарифы генерируют миллиарды долларов для казны США. Я очень счастлив прямо сейчас", - сказал он.

Также президент США заявил, что торговая сделка с Китаем, если она будет завершена, будет подписана в Соединенных Штатах.

"Предполагая, что мы получим это может быть Айова или сельская местность или что-то подобное. Это будет в нашей стране", - сказал Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в министерстве торговли Китая заявили, что договорились с США поэтапно отменить пошлины, введенные во время многомесячной торговой войны.

Ранее сообщалось, что подписание части торговой сделки было запланировано изначально на 13 ноября, однако саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором планировалось заключение соглашения, был отменен.