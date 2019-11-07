В Китае заявили о готовности отменить пошлины на товары из США

Коллаж РБК-Украина

Пошлины на товары готовы отменить в рамках грядущей торговой сделки

В четверг, 7 ноября, в Министерстве торговли Китая заявили, что договорились с США поэтапно отменить пошлины, введенные во время многомесячной торговой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Ожидается, что временная торговая сделка между США и Китаем включает в себя обещание США отказаться от пошлин на импорт из Китая на сумму около 156 миллиардов долларов, запланированных на 15 декабря.

Официальный представитель Министерства торговли Гао Фенг заявил, что отмена тарифов является важным условием для любого соглашения, добавив, что США и Китай должны одновременно отменить некоторые пошлины на товары друг друга, чтобы достичь "первой фазы" торговой сделки.

"Торговая война началась с тарифов и должна закончиться отменой пошлин... Обе стороны согласились отменить дополнительные пошлины на разных этапах, поскольку обе стороны добились прогресса в своих переговорах", - сказал Фенг, не уточнив сроки, когда это должно произойти.

Напомним, встреча между лидерами США и Китая, на которой должна быть заключена часть торгового соглашения, может пройти в Швеции или Швейцарии. При этом американская сторона не исключает, что сделку могут отложить или она вовсе не будет заключена.

Подписание части торговой сделки было запланировано изначально на 13 ноября, однако саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором планировалось заключение соглашения, был отменен.