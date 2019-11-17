США та Китай обговорили першу частину торговельної угоди

Ілюстративне зображення (РБК-Україна)

Сторони "конструктивно обговорили" першу частину угоди

Глави делегацій Сполучених Штатів Америки та Китаю провели телефонну розмову, під час якої обговорили першу частину торговельної угоди між державами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, переговори відбулися зі ініціативою Вашингтону. Білий дім в обговоренні представляв міністр фінансів Стівен Мнучін, з китайського боку переговори вів віце-прем'єр Лю Хе.

Зазначається, що сторони "конструктивно обговорили" питання першої частини торговельної угоди між США та Китаєм, а також досягли домовленостей про подальшу підтримку тісного контакту між державами.

Економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу заявив, що США та Китай наближаються до угоди про припинення своєї 16-місячної торговельної війни, але він не надав жодних деталей щодо термінів можливої ​​угоди.

Нагадаємо, підписання першої частини торговельної угоди між США та Китаєм планувалося на 13 листопада. Однак цього не відбулося, бо саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, на якому мали укласти угоду, було скасовано.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві торгівлі Китаю заявили про готовність обговорити з США можливість поетапного скасування мит, введених під час багатомісячної торговельної війни. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що не згоден скасувати мита на американські товари для Китаю.