ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США та Китай обговорили першу частину торговельної угоди

Новини » Політика     17.11.2019 - 08:59
США та Китай обговорили першу частину торговельної угоди
Ілюстративне зображення (РБК-Україна)

Сторони "конструктивно обговорили" першу частину угоди

Глави делегацій Сполучених Штатів Америки та Китаю провели телефонну розмову, під час якої обговорили першу частину торговельної угоди між державами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, переговори відбулися зі ініціативою Вашингтону. Білий дім в обговоренні представляв міністр фінансів Стівен Мнучін, з китайського боку переговори вів віце-прем'єр Лю Хе.

Зазначається, що сторони "конструктивно обговорили" питання першої частини торговельної угоди між США та Китаєм, а також досягли домовленостей про подальшу підтримку тісного контакту між державами.

Економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу заявив, що США та Китай наближаються до угоди про припинення своєї 16-місячної торговельної війни, але він не надав жодних деталей щодо термінів можливої ​​угоди.

Нагадаємо, підписання першої частини торговельної угоди між США та Китаєм планувалося на 13 листопада. Однак цього не відбулося, бо саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, на якому мали укласти угоду, було скасовано.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві торгівлі Китаю заявили про готовність обговорити з США можливість поетапного скасування мит, введених під час багатомісячної торговельної війни. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що не згоден скасувати мита на американські товари для Китаю.

У США пригрозили Туреччині санкціями через нові поставки С-400 У США з'ясовують, чи мав Джуліані вигоду від газових проектів в Україні
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайугодаторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся