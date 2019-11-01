Китай и США достигли консенсуса по основным торговым вопросам

Коллаж РБК-Украина

Стороны обсудили график проведения будущих консультаций по торговой сделке

Власти Китая достигли консенсуса по основным торговым вопросам с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпания CNBC.

По ее информации, вице-премьер Государственного совета Китайской народной республики Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в пятницу, 1 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и конструктивно" обсуждались основные вопросы, которые необходимы для достижения торгового соглашения между двумя странами.

Также издание отмечает, что стороны обсудили график проведения будущих консультаций.

Напомним, министр торговли США Уилбур Росс заяивл, что Штаты планируют заключить первую фазу торгового соглашения с Китаем в ближайшие две недели. По его словам, в США довольны ходом торговых переговоров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам Трампа, первая фаза будет включать в себя 60% от всего торгового соглашения между США и Китаем. Он заверил, что в ближайшее время стороны подпишут сделку, несмотря на отмену саммита АТЭС.