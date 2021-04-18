США и Китай объединят усилия, чтоб помешать изменениям климата

США и Китай решили объединить усилия ради будущего Земли. Страны решили помешать изменению климата на планете и сделали совместное заявление по этому поводу.

Напомним, лето может затянуться до шести месяцев из-за изменений климата. От этого пострадает здравоохранение, сельское хозяйство и многое другое.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ООН призвал мировое сообщество отказаться от использования угля. Это нужно для того, чтоб не допустить глобального изменения климата.