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США и Китай объединят усилия, чтоб помешать изменениям климата

Автор: Наталья Скороход

США и Китай решили объединить усилия ради будущего Земли. Страны решили помешать изменению климата на планете и сделали совместное заявление по этому поводу.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, лето может затянуться до шести месяцев из-за изменений климата. От этого пострадает здравоохранение, сельское хозяйство и многое другое.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ООН призвал мировое сообщество отказаться от использования угля. Это нужно для того, чтоб не допустить глобального изменения климата.

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