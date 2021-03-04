Генсек ООН призвал страны мира отказаться от использования угля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от использования угля в электроэнергетике в несколько этапов. Это нужно, чтобы не допустить глобального повышения температуры.

По его мнению, это станет важнейшим шагом, чтобы не допустить повышения температуры выше 1,5 градуса по Цельсию.

"Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года", - сказал Гутерриш.

Глава ООН считает, что пришло время более решительно отказываться от угля как источника электроэнергии. Делать это нужно поэтапно за тремя приоритетными направлениями: