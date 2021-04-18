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США і Китай об'єднають зусилля, аби перешкодити змінам клімату

Автор: Наталья Скороход

США і Китай вирішили об'єднати зусилля заради майбутнього Землі. Країни вирішили перешкодити зміні клімату на планеті та зробили спільну заяву з цього приводу.

Про це повідомляє Reuters.

вмістом вуглецю

Нагадаємо, літо може затягнутися до шести місяців через зміни клімату. Від цього постраждає охорона здоров'я, сільське господарство і багато іншого.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар ООН закликав світову спільноту відмовитися від використання вугілля. Це потрібно для того, щоб не допустити глобальної зміни клімату.

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