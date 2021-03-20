Переговоры Китая и США: обменялись критикой и согласились бороться с изменением климата

Со стороны США на встрече были госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. От Китая - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.



Переговоры не обошлась без критики: Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на США "угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность". Ян Цзечи, в свою очередь, заявил, что в США нарушают права человека, убивают афроамериканцев, и Вашингтону не стоит вмешиваться в дела КНР.



Советник президента США Салливан сказал, что переговоры были "жесткими".



Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от использования угля в электроэнергетике в несколько этапов. Это нужно, чтобы не допустить глобального повышения температуры.