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Переговоры Китая и США: обменялись критикой и согласились бороться с изменением климата

Новина українською → США, Суббота 20 марта 2021 06:51
Переговоры Китая и США: обменялись критикой и согласились бороться с изменением климата Фото: Энтони Блинкен (instagram.com/secblinken)
Автор: Даша Харченко

Китай и США провели переговоры в Анкоридже (штат Аляска). Они договорились о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает Синьхуа.

Со стороны США на встрече были госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. От Китая - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

Переговоры не обошлась без критики: Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на США "угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность". Ян Цзечи, в свою очередь, заявил, что в США нарушают права человека, убивают афроамериканцев, и Вашингтону не стоит вмешиваться в дела КНР.

Советник президента США Салливан сказал, что переговоры были "жесткими".

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от использования угля в электроэнергетике в несколько этапов. Это нужно, чтобы не допустить глобального повышения температуры.

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