США и Китай объединят усилия, чтоб помешать изменениям климата
США и Китай решили объединить усилия ради будущего Земли. Страны решили помешать изменению климата на планете и сделали совместное заявление по этому поводу.
Об этом сообщает Reuters.
Китай и США согласились с тем, что следует сделать более жесткие обязательства по борьбе с изменением климата на планете. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое было сделано в воскресенье, 18 апреля после встречи китайского посланника по климату Се Чжэньхуа и его американского коллеги Джона Керри в Шанхае.
В частности, сообщается, что представители Китая и США договорились обсудить конкретные меры по сокращению выбросов, включая хранение энергии.
Также они говорили о том, что необходимо максимально увеличить финансирование для перехода развивающихся стран на низкоуглеродные источники энергии.
Напомним, лето может затянуться до шести месяцев из-за изменений климата. От этого пострадает здравоохранение, сельское хозяйство и многое другое.
Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ООН призвал мировое сообщество отказаться от использования угля. Это нужно для того, чтоб не допустить глобального изменения климата.