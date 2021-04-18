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США и Китай объединят усилия, чтоб помешать изменениям климата

Новина українською → США, Китай, Воскресенье 18 апреля 2021 05:16
США и Китай объединят усилия, чтоб помешать изменениям климата Фото: Джон Керри (youtube.com/NBCnews)
Автор: Наталья Скороход

США и Китай решили объединить усилия ради будущего Земли. Страны решили помешать изменению климата на планете и сделали совместное заявление по этому поводу.

Об этом сообщает Reuters.

Китай и США согласились с тем, что следует сделать более жесткие обязательства по борьбе с изменением климата на планете. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое было сделано в воскресенье, 18 апреля после встречи китайского посланника по климату Се Чжэньхуа и его американского коллеги Джона Керри в Шанхае.

В частности, сообщается, что представители Китая и США договорились обсудить конкретные меры по сокращению выбросов, включая хранение энергии.

Также они говорили о том, что необходимо максимально увеличить финансирование для перехода развивающихся стран на низкоуглеродные источники энергии.

Напомним, лето может затянуться до шести месяцев из-за изменений климата. От этого пострадает здравоохранение, сельское хозяйство и многое другое.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ООН призвал мировое сообщество отказаться от использования угля. Это нужно для того, чтоб не допустить глобального изменения климата.

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