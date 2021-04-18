США и Китай объединят усилия, чтоб помешать изменениям климата

США и Китай решили объединить усилия ради будущего Земли. Страны решили помешать изменению климата на планете и сделали совместное заявление по этому поводу.

Китай и США согласились с тем, что следует сделать более жесткие обязательства по борьбе с изменением климата на планете. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое было сделано в воскресенье, 18 апреля после встречи китайского посланника по климату Се Чжэньхуа и его американского коллеги Джона Керри в Шанхае.

В частности, сообщается, что представители Китая и США договорились обсудить конкретные меры по сокращению выбросов, включая хранение энергии.