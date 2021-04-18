США і Китай об'єднають зусилля, аби перешкодити змінам клімату
США і Китай вирішили об'єднати зусилля заради майбутнього Землі. Країни вирішили перешкодити зміні клімату на планеті та зробили спільну заяву з цього приводу.
Про це повідомляє Reuters.
Китай і США погодилися з тим, що слід зробити більш жорсткі зобов'язання для боротьби зі зміною клімату на планеті. Про це йдеться в спільній заяві двох країн, яке було зроблено в неділю, 18 квітня після зустрічі китайського посла з клімату Се Чжэньхуа і його американського колеги Джона Керрі в Шанхаї.
Зокрема, повідомляється, що представники Китаю і США домовилися обговорити конкретні заходи щодо скорочення викидів, включаючи зберігання енергії.
Також вони говорили про те, що необхідно максимально збільшити фінансування для переходу країн на джерела енергії з низьким вмістом вуглецю.
Нагадаємо, літо може затягнутися до шести місяців через зміни клімату. Від цього постраждає охорона здоров'я, сільське господарство і багато іншого.
Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар ООН закликав світову спільноту відмовитися від використання вугілля. Це потрібно для того, щоб не допустити глобальної зміни клімату.