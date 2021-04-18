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США і Китай об'єднають зусилля, аби перешкодити змінам клімату

Новость на русском → США, Китай, Неділя 18 квітня 2021 05:16
США і Китай об'єднають зусилля, аби перешкодити змінам клімату Фото: Джон Керрі (youtube.com/NBCnews)
Автор: Наталья Скороход

США і Китай вирішили об'єднати зусилля заради майбутнього Землі. Країни вирішили перешкодити зміні клімату на планеті та зробили спільну заяву з цього приводу.

Про це повідомляє Reuters.

Китай і США погодилися з тим, що слід зробити більш жорсткі зобов'язання для боротьби зі зміною клімату на планеті. Про це йдеться в спільній заяві двох країн, яке було зроблено в неділю, 18 квітня після зустрічі китайського посла з клімату Се Чжэньхуа і його американського колеги Джона Керрі в Шанхаї.

Зокрема, повідомляється, що представники Китаю і США домовилися обговорити конкретні заходи щодо скорочення викидів, включаючи зберігання енергії.

Також вони говорили про те, що необхідно максимально збільшити фінансування для переходу країн на джерела енергії з низьким вмістом вуглецю.

Нагадаємо, літо може затягнутися до шести місяців через зміни клімату. Від цього постраждає охорона здоров'я, сільське господарство і багато іншого.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар ООН закликав світову спільноту відмовитися від використання вугілля. Це потрібно для того, щоб не допустити глобальної зміни клімату.

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