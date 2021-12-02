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США и Китай готовятся провести на высоком уровне диалог по военной линии

Автор: Артур Родивилов

Китай и США готовятся провести диалог по военной линии на высоком уровне. Он может состояться в январе в формате телефонной беседы или видеоконференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, в консультациях примут участие министр обороны США Ллойд Остин, а его собеседниками станут китайский коллега Вэй Фэнхэ и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян.

Договоренность о проведении диалога между военными была достигнута в ходе состоявшейся в ноябре онлайн-встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. "Это один из консенсусов, достигнутых на саммите. Два лидера дали распоряжение военным обсудить договоренности", - отметил источник газеты.

В то же время подготовка к армейскому диалогу, по данным издания, была начата еще до саммита, поскольку обе стороны считают проблему стратегической стабильности своим главным приоритетом.

Ожидается, что главной темой в ходе предстоящих консультаций станет тайваньский вопрос - самый чувствительный в китайско-американских отношениях. Пекин и Вашингтон также обсудят контроль над вооружениями.

Напомним, недавно власти Китая пригрозили сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью, речь идет о запрете на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.

Добавим, президент США Джо Байден пообещал Тайваню помощь в случае агрессии Пекина, и частично признанное островное государство уже начало подготовку военного резерва.

При этом китайские военные 10 ноября провели патрулирование боевой готовности в направлении Тайваньского пролива. Причиной тому стал визит американской делегации в Тайвань на военном самолете.

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