США и Китай готовятся провести на высоком уровне диалог по военной линии

По данным издания, в консультациях примут участие министр обороны США Ллойд Остин, а его собеседниками станут китайский коллега Вэй Фэнхэ и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян.

Договоренность о проведении диалога между военными была достигнута в ходе состоявшейся в ноябре онлайн-встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. "Это один из консенсусов, достигнутых на саммите. Два лидера дали распоряжение военным обсудить договоренности", - отметил источник газеты.

В то же время подготовка к армейскому диалогу, по данным издания, была начата еще до саммита, поскольку обе стороны считают проблему стратегической стабильности своим главным приоритетом.

Ожидается, что главной темой в ходе предстоящих консультаций станет тайваньский вопрос - самый чувствительный в китайско-американских отношениях. Пекин и Вашингтон также обсудят контроль над вооружениями.