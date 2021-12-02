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США і Китай готуються провести на високому рівні діалог по військовій лінії

Автор: Артур Родивилов

Китай і США готуються провести діалог по військовій лінії на високому рівні. Він може відбутися в січні у форматі телефонної бесіди або відеоконференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

За даними видання, в консультаціях візьмуть участь міністр оборони США Ллойд Остін, а його співрозмовниками стануть китайський колега Вей Фенхе і заступник голови Центральної військової ради КНР Сюй Цилян.

Домовленість про проведення діалогу між військовими була досягнута в ході онлайн-зустрічі президента США Джо Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіна, яка відбулася в листопаді.

"Це один з консенсусів, досягнутих на саміті. Два лідери дали розпорядження військовим обговорити домовленості", - зазначило джерело газети.

Водночас підготовка до армійського діалогу, за даними видання, була розпочата ще до саміту, оскільки обидві сторони вважають проблему стратегічної стабільності своїм пріоритетом.

Очікується, що головною темою в ході майбутніх консультацій стане тайванське питання - найбільш чутливе в китайсько-американських відносинах. Пекін і Вашингтон також обговорять контроль над озброєннями.

Нагадаємо, нещодавно влада Китаю пригрозила прихильникам незалежності Тайваню довічною кримінальною відповідальністю, йдеться про заборону на в'їзд на материк і на співпрацю з китайськими компаніями.

Додамо, президент США Джо Байден пообіцяв Тайваню допомога в разі агресії Пекіна, і частково визнана острівна держава вже почала підготовку військового резерву.

При цьому китайські військові 10 листопада провели патрулювання бойової готовності в напрямку Тайванської протоки. Причиною тому став візит американської делегації в Тайвань на військовому літаку.

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