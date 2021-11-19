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США и Китай договорились создать канал связи высокого уровня между военными, - Bloomberg

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Пятница 19 ноября 2021 20:17
США и Китай договорились создать канал связи высокого уровня между военными, - Bloomberg Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты и Китай договорились об открытии каналов связи высокого уровня между военными двух стран. Белый дом сейчас определяет стратегию подхода к переговорам, в том числе в области кибербезопасности, космоса, ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время трех с половиной часового виртуального саммита с президентом США Джо Байденом глава Китая Си Цзиньпин согласился поддержать такие каналы между американскими военными и высшими должностными лицами Народно-освободительной армии, включая заместителя главы влиятельной Центральной военной комиссии страны.

По словам собеседника издания, эти дискуссии не будут официальными переговорами по контролю над вооружениями, которые США ранее проводили с Советским Союзом и Россией, но точный формат предстоящих переговоров между военными еще предстоит определить.

"Соглашение является еще одним признаком оттепели в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира и достигнуто после нескольких месяцев эскалации напряженности, которая в последнее время подпитывалась испытанием Китаем гиперзвукового оружия и предупреждением сотрудников разведки Пентагона о том, что ядерный арсенал Китая растет быстрее, чем ожидалось", - говорится в материале.

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров на высоком уровне, представители Пентагона указали на брифинг 16 ноября, когда пресс-секретарь Министерства обороны Джон Кирби сказал, что администрация Байдена ищет "пути сотрудничества с Китаем, например, в области климата", и "мы бы не хотели ничего другого, как иметь возможность сдерживать любой конфликт или просчет".

Напомним, ранее Байден и президент Китая провели виртуальную встречу. На ней оба лидера обсудили отношения между двумя странами.

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