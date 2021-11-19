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США і Китай домовилися створити канал зв'язку високого рівня між військовими, - Bloomberg

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П'ятниця 19 листопада 2021 20:17
США і Китай домовилися створити канал зв'язку високого рівня між військовими, - Bloomberg Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати і Китай домовилися про відкриття каналів зв'язку високого рівня між військовими двох країн. Білий дім зараз визначає стратегію підходу до переговорів, в тому числі в області кібербезпеки, космосу, ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час трьох з половиною годинного віртуального саміту з президентом США Джо Байденом глава Китаю Сі Цзіньпін погодився підтримати такі канали між американськими військовими і вищими посадовими особами Народно-визвольної армії, включаючи заступника голови впливової Центральної військової комісії країни.

За словами співрозмовника видання, ці дискусії не будуть офіційними переговорами з контролю над озброєннями, які США раніше проводили з Радянським Союзом і Росією, але точний формат майбутніх переговорів між військовими ще належить визначити.

"Угода є ще однією ознакою відлиги у відносинах між двома найбільшими економіками світу і досягнута після декількох місяців ескалації напруженості, яка останнім часом підживлювалася випробуванням Китаєм гіперзвукової зброї і попередженням співробітників розвідки Пентагону про те, що ядерний арсенал Китаю зростає швидше, ніж очікувалося", - йдеться в матеріалі.

Відповідаючи на питання про перспективи переговорів на високому рівні, представники Пентагону вказали на брифінг 16 листопада, коли прес-секретар Міністерства оборони Джон Кірбі сказав, що адміністрація Байдена шукає "шляхи співпраці з Китаєм, наприклад, в області клімату", і "ми б не хотіли нічого іншого, як мати можливість стримувати будь-який конфлікт або прорахунок".

Нагадаємо, раніше Байден і президент Китаю провели віртуальну зустріч. На ній обидва лідери обговорили відносини між двома країнами.

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