Huawei обвинила правительство США в кибератаках

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Huawei стала центром напряженности в отношениях между США и Китаем

Китайский технологический гигант Huawei Technologies Co. утверждает, что американское правительство пыталось проникнуть в его внутреннюю сеть и вербовать сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом в компании не уточняют, откуда получили подобную информацию. Заявление компании усилило напряженность в отношениях между Huawei и администрацией президента США Дональда Трампа.

"Он использовал все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая как судебные, так и административные полномочия, а также множество других недобросовестных средств, чтобы нарушить нормальную деловую деятельность Huawei и ее партнеров", - сказали в компании.

Другие меры включали " угрозы, принуждение и подстрекательство сотрудников Huawei выступать против компании".

Отметим, в Белом доме ранее обвинили сетевого гиганта в помощи Пекину в шпионаже, назвав его угрозой национальной безопасности и призвав другие страны ограничиться в использовании технологий Huawei. Вашингтон также внес китайскую компанию в черный список, запретив ей покупать американские технологии. 30 августа The Wall Street Journal опубликовал информацию о расследовании Министерством юстиции США предполагаемой кражи патентов со стороны Huawei. Компания отрицает все обвинения.

Напомним, на днях Китай обвинил некоторых политиков США и Евросоюза во вмешательстве в его внутренние дела после комментариев о демонстрациях в Гонконге. Гонконгское отделение МИД Китая назвало демонстрантов преступниками и экстремистами и заявило, что их поддержка равносильна "одобрению и оправданию беззаконных и насильственных действий".