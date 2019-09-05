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США і Китай анонсували дату торгових переговорів

Новини » Економіка    05.09.2019 - 10:45
США і Китай анонсували дату торгових переговорів
Ілюстративне фото (GettyImages)

На початку жовтня США і Китай відновлять торгові переговори

США і Китай відновлять торгові переговори на початку жовтня у Вашингтоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що у ході телефонної розмови сторони домовилися
"співпрацювати і зробити конкретні кроки, щоб забезпечити сприятливі умови для переговорів", а також продовжувати тісну комунікацію".

Зазначимо, що США і Китай вже більше року перебувають у стані торгового конфлікту, вводячи один проти одного штрафні мита на мільярди доларів. Востаннє ці мита були підвищені 1 вересня.

Президент США постійно критикує високий обсяг дефіциту в торгівлі з Китаєм і звинувачує в крадіжці інтелектуальної власності та інших порушеннях.

Раніше торгові переговори планувалося відновити ще у вересні.

Нагадаємо, США і Китай 1 вересня почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. Зокрема, вже вступили в силу нові 5-процентні мита, введені Китаєм на постачання сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів із США загальною вартістю понад 75 млрд доларів.

Зі свого боку Вашингтон підвищив мита на товари з Китаю загальною вартістю 300 млрд доларів додатково на 5% у порівнянні з раніше оголошеними показниками у 10%. Таким чином, торгові мита США на товари з Китаю з 1 вересня складають 15%.

Як повідомляло РБК-Україна, Huawei звинуватила уряд США в кібератаках. Huawei стала центром напруженості у відносинах між США і Китаєм.

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