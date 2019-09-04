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Китай и США не смогли согласовать переговоры о торговом соглашении

Новости » Экономика    04.09.2019 - 04:54
Китай и США не смогли согласовать переговоры о торговом соглашении
Иллюстративное фото (GettyImages)

Дата визита китайских представителей в США до сих пор не определена

Соединенные Штаты и Китай не смогли определиться со сроками встречи для переговоров по торговой сделке. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечают неназванные чиновники, знакомые с ситуацией вокруг переговоров, стороны не приняли решение относительно переговоров после того, как просьба Пекина об отсрочке введения пошлин была отклонена Вашингтоном. Новые пошлины уже вступили в силу.

С обеих сторон диалога наблюдается недоверие, переговорщики не могут достичь договоренностей о базовых условиях переговоров по торговой сделке. Поэтому дата визита официальных лиц Китая в Вашингтон до сих пор не назначена.

Хотя источники Bloomberg уточняют, что это обязательно означает то, что встреча вообще не состоится. Попытки наладить диалог продлятся. Также на сегодня фьючерсы на акции США подешевели после новостей о попытке достичь соглашения.

По меньшей мере два момента в переговорах стали камнем преткновения - США просят обозначить ряд параметров для следующего раунда переговоров и призывают Китай отложить введение новых пошлин.

Напомним, США и Китай в воскресенье, 1 сентября, начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В частности, уже вступили в силу новые 5-процентные пошлины, введенные Китаем на поставки сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью более 75 млрд долларов.

Со своей стороны Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями в 10%. Таким образом, торговые пошлины США на товары из Китая с 1 сентября составляют 15%.

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