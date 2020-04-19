США и Канада продлили пограничные ограничения еще на 30 дней

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада и США договорились продлить пограничные ограничения еще на 30 дней, чтобы помочь контролировать распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Страны в прошлом месяце договорились об ограничении второстепенных поездок, в то же время позволяя торговле продолжаться через их общую границу.

Ограничения должны были истечь на следующей неделе. Трюдо сказал, что соглашение не изменилось, и он ожидает, что поставки предметов медицинского назначения, таких как маски, продолжатся.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп издал в этом месяце меморандум, в котором федеральным агентствам было рекомендовано хранить в Соединенных Штатах крайне востребованные медицинские товары. Однако американская производственная компания "3M Co" заключила соглашение с администрацией Трампа, чем получила разрешение на экспорт масок в Канаду и Латинскую Америку.

Напомним, 16 марта Канада закрыла свои границы для людей, которые не являются гражданами или постоянными жителями страны. При этом въезд в страну оставался открытым для граждан США.

Также РБК-Украина писало, что 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

При этом ранее в США запретили все поездки из Европы. Сперва ограничения не касались Великобритании и Ирландии, однако после был ограничен въезд и для этих стран.