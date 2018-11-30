США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение

Договор приходит на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA)
Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето и глава правительства Канады Джастин Трюдо на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине подписали новое торговое соглашение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.
#USMCA https://t.co/7CYsYBYbd1— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2018
Отмечается, что трехсторонний договор приходит на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое было подписано в 1992 году.
Также сообщается, что заключенное на новых условиях соглашение, переговоры о котором длились больше года, определит параметры одного из крупнейших межгосударственных торговых блоков.
Стоит подчеркнуть, что инициатором перезаключения соглашения был глава США. По мнению Дональда Трампа, NAFTA привело к потере рабочих мест в Штатах. Так, пересмотр соглашения был одним из предвыборных обещаний американского президента.
"Это была битва", - заявил Трамп, комментируя подписание нового соглашения.
Трюдо, в свою очередь, высказал мнение, что новые договоренности устраняют неопределенность, которая сейчас нависла над североамериканским регионом.
Добавим также, стороны договорились перезаключить договор в начале октября. Новый документ пока еще не вступает в свою законную силу, его должны ратифицировать парламенты трех стран.
Напомним, ранее анонсировалось, что президент США Дональд Трамп планирует заключить торговую сделку с Китаем на саммите G20, который пройдет 30 ноября и 1 декабря в Аргентине.
Сам Трамп в пятницу, 2 ноября, заявил, что США скорее всего, заключат соглашение о торговле с Китаем.
Как писало РБК-Украина позже, американский лидер заявлял, что Штатам удалось достичь значительного прогресса в торговле с китайской стороной.