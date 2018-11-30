США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение

Фото: подписание соглашения (twitter.com whitehouse)

Договор приходит на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA)

Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето и глава правительства Канады Джастин Трюдо на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине подписали новое торговое соглашение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Отмечается, что трехсторонний договор приходит на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое было подписано в 1992 году.

Также сообщается, что заключенное на новых условиях соглашение, переговоры о котором длились больше года, определит параметры одного из крупнейших межгосударственных торговых блоков.

Стоит подчеркнуть, что инициатором перезаключения соглашения был глава США. По мнению Дональда Трампа, NAFTA привело к потере рабочих мест в Штатах. Так, пересмотр соглашения был одним из предвыборных обещаний американского президента.

"Это была битва", - заявил Трамп, комментируя подписание нового соглашения.

Трюдо, в свою очередь, высказал мнение, что новые договоренности устраняют неопределенность, которая сейчас нависла над североамериканским регионом.

Добавим также, стороны договорились перезаключить договор в начале октября. Новый документ пока еще не вступает в свою законную силу, его должны ратифицировать парламенты трех стран.​

Напомним, ранее анонсировалось, что президент США Дональд Трамп планирует заключить торговую сделку с Китаем на саммите G20, который пройдет 30 ноября и 1 декабря в Аргентине.

Сам Трамп в пятницу, 2 ноября, заявил, что США скорее всего, заключат соглашение о торговле с Китаем.

Как писало РБК-Украина позже, американский лидер заявлял, что Штатам удалось достичь значительного прогресса в торговле с китайской стороной.