США и Китай на пороге удачной торговой сделки, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

По словам Трампа, китайская сторона "очень хочет заключить соглашение"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в пятницу, 2 ноября, заявил, что США скорее всего, заключит соглашение о торговле с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп отметил, что достигнут значительный прогресс в решении разногласий между Соединенными Штатами и Китаем.

"Мы провели очень удачные дискуссии с Китаем, мы приближаемся к чему-то... Я думаю, что мы достигнем соглашения с Китаем и, думаю, это будет справедливая сделка для всех", - сказал президент США.

Кроме того, по словам американского президента, Китай "очень хочет заключить соглашение".

Трамп также подтвердил, что хочет встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином во время саммита G20, который пройдет в Аргентине в период с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует заключить торговое соглашение с Китаем на саммите G20, который пройдет 30 ноября и 1 декабря в Аргентине.

Ранее американский президент заявлял, что Китай нанес очень большой ущерб экономике США.

"Я уверен, что мы сможем заключить хорошую сделку с Китаем, и она обязана быть отличной, потому что они истощали экономику нашей страны", - добавил Трамп.