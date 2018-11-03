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США и Китай на пороге удачной торговой сделки, - Трамп

Новости » Политика    03.11.2018 - 12:26
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

По словам Трампа, китайская сторона "очень хочет заключить соглашение"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в пятницу, 2 ноября, заявил, что США скорее всего, заключит соглашение о торговле с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп отметил, что достигнут значительный прогресс в решении разногласий между Соединенными Штатами и Китаем.

"Мы провели очень удачные дискуссии с Китаем, мы приближаемся к чему-то... Я думаю, что мы достигнем соглашения с Китаем и, думаю, это будет справедливая сделка для всех", - сказал президент США.

Кроме того, по словам американского президента, Китай "очень хочет заключить соглашение".

Трамп также подтвердил, что хочет встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином во время саммита G20, который пройдет в Аргентине в период с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует заключить торговое соглашение с Китаем на саммите G20, который пройдет 30 ноября и 1 декабря в Аргентине.

Ранее американский президент заявлял, что Китай нанес очень большой ущерб экономике США.

"Я уверен, что мы сможем заключить хорошую сделку с Китаем, и она обязана быть отличной, потому что они истощали экономику нашей страны", - добавил Трамп.

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Новости Украины Дональд ТрампКитайСоединенные Штаты Америкиторговля
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