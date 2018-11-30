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США, Канада і Мексика підписали нову торговельну угоду

Новини » Економіка    30.11.2018 - 16:44
США, Канада і Мексика підписали нову торговельну угоду
Фото: підписання угоди (twitter.com whitehouse)

Договір приходить на зміну Угоді про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA)

Президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто і глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Відзначається, що тристоронній договір приходить на зміну Угоді про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), яка була підписана в 1992 році.

США, Канада і Мексика підписали нову торговельну угоду

Також повідомляється, що укладена на нових умовах угода, переговори про яку тривали більше року, визначить параметри одного з найбільших міждержавних торговельних блоків.

Варто підкреслити, що ініціатором переукладення угоди був глава США. На думку Дональда Трампа, NAFTA призвело до втрати робочих місць у Штатах. Так, перегляд угоди був одним з передвиборних обіцянок американського президента.

"Це була битва", - заявив Трамп, коментуючи підписання нової угоди.

Трюдо, в свою чергу, висловив думку, що нові домовленості усувають невизначеність, яка зараз нависла над північноамериканським регіоном.

Додамо також, сторони домовилися переукласти договір на початку жовтня. Новий документ поки що не вступає у свою законну силу, його повинні ратифікувати парламенти трьох країн.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що президент США Дональд Трамп планує укласти торговельну угоду з Китаєм на саміті G20, який відбудеться 30 листопада та 1 грудня в Аргентині.

Сам Трамп у п'ятницю, 2 листопада, заявив, що США швидше за все, укладуть угоду про торгівлю з Китаєм.

Як писало РБК-Україна пізніше, американський лідер заявляв, що Штатам вдалося досягти значного прогресу в торгівлі з китайською стороною.

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