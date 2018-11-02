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Трамп планирует заключить торговую сделку с Китаем на саммите G20, - Bloomberg

Новости » Политика    02.11.2018 - 08:32
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

США и Китай могут заключить торговую сделку не ранее 30 ноября

Президент США Дональд Трамп планирует заключить торговую сделку с Китаем на саммите G20, который пройдет 30 ноября и 1 декабря в Аргентине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, по данным Bloomberg, Трамп попросил ключевых сотрудников Белого дома начать подготовку условий новой торговой сделки с Китаем. Также сообщается, что стимулом к этому стал телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином 1 ноября.  

Отметим, встреча Трампа и Си Цзиньпина должна пройти в рамках саммита G20 в период с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, ранее американский президент заявлял, что Китай нанес очень большой вред экономике США.

"Я уверен, что мы сможем заключить хорошее соглашение с Китаем, и оно обязано быть отличным, потому что они истощали экономику нашей страны", - добавил Трамп.

Кроме того, ранее США обвинили Китай в краже данных о производстве авиадвигателей.

С начала 2018 года США в несколько подходов ввели торговые пошлины против Китая, под ограничения попал импорт на более чем 250 млрд долларов.

 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайторговляДональд Трамп
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