Трамп считает, что США и Китай смогут достичь торгового соглашения

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп считает, что стороны могут достичь справедливого соглашения для обеих сторон

Президент США Дональд Трамп сообщил, что им удалось достичь значительного прогресса в торговле с китайской стороной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Отвечая на вопрос журналистов Трамп подтвердил, что намерен встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином во время саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года. Президент США считает, что две крупнейшие экономики мира в силах достичь справедливых договоренностей.

"Я думаю, что мы достигнем соглашения с Китаем и, думаю, это будет справедливая сделка для всех", - сообщил Трамп.

Также он добавил, что американская сторона проводит "очень удачные дискуссии" с Китаем.

"Мы приближаемся к чему-то. Они очень хотят заключить сделку", - добавил президент США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп планирует заключить торговое соглашение с Китаем на саммите G20. В частности, по данным Bloomberg, Трамп попросил ключевых сотрудников Белого дома начать подготовку условий нового торгового соглашения с Китаем.