США и Канада договорились продлить запрет на пересечение границ

Фото: Джастин Трюдо (pm.gc.ca)

Открытие границы могут отложить и после указанной даты

Канада и США договорились продолжить запрет на второстепенные поездки между двумя странами в рамках борьбы с коронавирусом. Американо-канадскую границу открывать не будут по крайней мере до 21 июня.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает CNN.

При этом он не исключил, что открытие границы могут отложить и после указанной даты.

"Было правильным продлить на 30 дней закрытие границы между Канадой и США для путешественников. Мы продолжим внимательно следить за тем, что происходит в мире и рядом с нами, и будем принимать соответствующие решения относительно дальнейших действий", - отметил канадский премьер.

В то же время, по его словам, пересечь канадско-американскую границу в случае уважительных оснований, как-то поставки товаров и услуг первой необходимости, до сих пор разрешается.

По данным университета Джона Хопкинса, в Канаде зарегистрировано 79 411 случаев коронавируса и около 6 тысяч смертей. В Соединенных Штатах было зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заболевания и более 90 тысяч смертей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса граница между Канадой и США закрыли, начиная с 21 марта.

Как писало РБК-Украина, в апреле премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада и США договорились продолжить пограничные ограничения еще на 30 дней, чтобы помочь контролировать распространение коронавируса.

Автор: Надежда Собенко