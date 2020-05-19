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США і Канада домовилися продовжити заборону на перетин кордонів

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 23:28
США і Канада домовилися продовжити заборону на перетин кордонів
Фото: Джастін Трюдо (pm.gc.ca)

Відкриття кордону можуть відкласти й після зазначеної дати

Канада і США домовилися продовжити заборону на неважливі поїздки між двома країнами у рамках боротьби з коронавірусом. Американсько-канадський кордон не відкриватимуть принаймні до 21 червня.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє CNN.

При цьому він не виключив, що відкриття кордону можуть відкласти й після зазначеної дати.

"Було правильним продовжити на 30 днів закриття кордону між Канадою і США для мандрівників. Ми продовжимо уважно слідкувати за тим, що відбувається у світі й поруч із нами, і ухвалюватимемо відповідні рішення щодо подальших дій", - зазначив канадський прем’єр.

Водночас, за його словами, перетинати канадсько-американський кордон у разі поважних підстав, як-от постачання товарів і послуг першої необхідності, досі дозволяється.

За даними університету Джона Хопкінса, в Канаді зареєстровано 79 411 випадків коронавірусу і близько 6 тисяч смертей. У Сполучених Штатах було зареєстровано понад 1,5 мільйона випадків захворювання і більше 90 тисяч смертей.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу кордон між Канадою і США закрили, починаючи з 21 березня.

Як писало РБК-Україна, у квітні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада і США домовилися продовжити прикордонні обмеження ще на 30 днів, щоб допомогти контролювати поширення коронавірусу.

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКанадаКоронавірус
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