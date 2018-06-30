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США вивчають можливість виведення своїх військових з Німеччини, - Washington Post

НовиниПолітика    30.06.2018 - 08:54
Фото: будівля Пентагону (uk.wikipedia.org)
Фото: будівля Пентагону (uk.wikipedia.org)

Мова йде про внутрішнє дослідження Пентагону

США вивчають можливість виведення своїх військових з Німеччини. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Як повідомили джерела видання, мова йде про внутрішнє дослідження Пентагону.

"Пентагон аналізує вартість і вплив повного або часткового виведення американських військ, дислокованих в Німеччині, на тлі зростаючої напруженості між президентом США Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на даний момент у Німеччині дислоковані 35 тис. військових з США. Зокрема, зазначається, що військові США з Німеччини можуть бути передислоковані в Польщу.

За інформацією джерел видання, можливість виведення військових з Німеччини в США почали вивчати після того, як Трамп зацікавився такою ідеєю, оскільки президент США був здивований числом американських військових, розміщених в Німеччині. За словами джерел видання, на даний момент проводиться лише внутрішнє дослідження і вище керівництво військового відомства в цьому, за їхніми даними, поки не задіяно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві економіки Німеччини заявили, що санкції США проти Російської Федерації не вплинуть на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Пізніше в США заявили, що не давали Німеччині подібних гарантій.

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Теги публікації: Пентагон, Сполучені Штати Америки, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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