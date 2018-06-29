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Интервью

ЕС рано говорить об успехе в борьбе с нелегальной миграцией, - Туск

НовостиПолитика    29.06.2018 - 19:57
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Туск отметил, что принятые на саммите решения относительно миграции "только начало"

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Европейскому союзу (ЕС) еще рано говорить об успехе в усилиях по противодействию нелегальной миграции. Об этом президент Европейского совета заявил по итогам саммита ЕС 28-29 июня.

"Еще слишком рано говорить об успехе. Это только самое начало по сравнению с тем, что нам еще предстоит сделать, когда мы начнем выполнять эти решения", - отметил он.

Так, среди решений саммита, касающихся миграции, президент Европейского совета отметил создание центров принятия мигрантов на и вне территории ЕС, выделение необходимого финансирования для противодействия нелегальной миграции в следующем бюджете ЕС на 2021-2027 годы.

Также Туск отметил принятие беженцев странами-членами только на добровольных началах (без обязательных квот), а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций, которые занимаются беженцами на территории Турции.

Кроме этого, европейские лидеры подтвердили намерение продолжать оказание помощи береговой охране Ливии.

Напомним, как сообщалось, лидеры Евросоюза утвердили план по борьбе с миграционным кризисом.

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Теги публикации: Дональд Туск, Евросоюз, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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