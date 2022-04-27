США изучают возможность объявить Россию спонсором терроризма, - Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают возможность включения РФ в свой список стран-спонсоров терроризма. Решение может быть принято в связи с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию CNBC .

"Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ", - заявил глава американской дипломатии на слушаниях в Сенате США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена, чтобы Штаты объявили Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее сообщалось, что Госдеп США назвал недавние удары РФ по Украине "кампанией террора".

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