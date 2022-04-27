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США вивчають можливість оголосити Росію спонсором тероризму, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США вивчають можливість включення РФ до свого списку країн-спонсорів тероризму. Рішення може бути прийнято у зв'язку з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію CNBC.

Блінкен впевнений, що Росія тероризує українське населення.

"Я не сумніваюся, сенатор, що росіяни тероризують український народ", - заявив глава американської дипломатії на слуханнях в Сенаті США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена, щоб Штати оголосили Росію державою-спонсором тероризму.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США назвав нещодавні удари РФ по Україні "кампанією терору".

Війна Росії проти України йде 63-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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