США вивчають можливість оголосити Росію спонсором тероризму, - Блінкен

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США вивчають можливість включення РФ до свого списку країн-спонсорів тероризму. Рішення може бути прийнято у зв'язку з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію CNBC .

"Я не сумніваюся, сенатор, що росіяни тероризують український народ", - заявив глава американської дипломатії на слуханнях в Сенаті США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена, щоб Штати оголосили Росію державою-спонсором тероризму.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США назвав нещодавні удари РФ по Україні "кампанією терору".

Війна Росії проти України йде 63-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.