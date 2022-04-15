ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма, - WP

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 21:29
Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма, - WP Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма. Это одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Обращение Зеленского поступило во время недавнего телефонного разговора с Байденом, который был сосредоточен на многогранной реакции Запада на вторжение России в Украину.

Байден заявил украинскому коллеге, что готов рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву.

Такое решение может иметь ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет разнообразных экспорте товаров двойного назначения.

Предложение Зеленского поступило в то время, когда Вашингтон стремится удержать свою тонкую сеть альянсов на фоне роста цен на энергоносители и инфляции, которые усиливаются беспрецедентным набором санкций против России.

"Добавления России в список государств-спонсоров терроризма было бы вариантом для ядерной экономики", - написал Джейсон Блазакис, бывший чиновник Госдепартамента и эксперт по определению терроризма.

Мировые лидеры стремятся поддержать украинского президента все более мощными военными, экономическими и дипломатическими средствами.

Но некоторые просьбы Зеленского были отклонены, включая его требование истребителей МиГ-29, которые, по словам некоторых стран НАТО, рискуют начать более широкую войну России в Европе.

Он также попросил европейские страны закрыть свои порты для российских судов и прекратить покупать российскую нефть, что они продолжают делать.

Убийство Россией мирных жителей в Украине и Сирии, ее вероятные убийства и попытки убийства диссидентов и шпионов в зарубежных странах, а также ее поддержка сепаратистов в Украине, которых Соединенные Штаты обвиняют в убийствах, изнасилованиях и истязаниях, могли бы легче отвечать критериям Госдепартамента.

Ранее мы сообщали, что Байден назвал Путина диктатором, осуществляющим геноцид.

Также мы писали, что Джонсон и Байден договорились усилить экономическое давление на Россию.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден Вторжение России в Украину
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла