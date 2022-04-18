Госдеп США назвал "кампанией террора" недавние удары РФ по Украине

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что нападения России на Украину в последние дни еще больше иллюстрируют, что страна-агрессор "проводит кампанию террора" против украинцев.

По его словам, Россия начала не просто войну, а проводит кампанию террора и жестокости и агрессии против народа Украины.

"Итак, что касается того, что мы видели в последние часы, и ударов по Львову, ударов по окрестностям Киева, или того, что мы видели в таких городах, как Мариуполь, Харьков и Бучи. Это очевидные признаки кампании жестокости, кампании террора, которую россияне ведут против народа Украины." - сказал Прайс.