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США изучают вопрос о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине, - Байден

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты рассматривают возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Кое-что мы рассматриваем", - ответил Байден на вопрос, рассматривают ли Соединенные Штаты возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, в конце октября группа американских сенаторов предложила бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Кроме того, ранее прошла виртуальная встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы речь шал о правах человека и вопросах безопасности.

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Джозеф БайденОлимпиадаПекин