США изучают вопрос о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине, - Байден

Соединенные Штаты рассматривают возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Кое-что мы рассматриваем", - ответил Байден на вопрос, рассматривают ли Соединенные Штаты возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине.
Напомним, в конце октября группа американских сенаторов предложила бойкотировать Олимпиаду в Пекине.
Кроме того, ранее прошла виртуальная встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы речь шал о правах человека и вопросах безопасности.