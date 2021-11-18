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США вивчають питання про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади в Пекіні, - Байден

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати розглядають можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор у Пекіні. Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Дещо ми розглядаємо", - відповів Байден на питання, чи розглядають Сполучені Штати можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор в Пекіні.

Нагадаємо, в кінці жовтня група американських сенаторів запропонувала бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

Крім того, раніше пройшла віртуальна зустріч Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. В ході бесіди мова шал про права людини і питання безпеки.

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Джозеф БайденОлімпіадаПекин