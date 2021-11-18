США вивчають питання про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади в Пекіні, - Байден

Сполучені Штати розглядають можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор у Пекіні. Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Дещо ми розглядаємо", - відповів Байден на питання, чи розглядають Сполучені Штати можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор в Пекіні.
Нагадаємо, в кінці жовтня група американських сенаторів запропонувала бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.
Крім того, раніше пройшла віртуальна зустріч Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. В ході бесіди мова шал про права людини і питання безпеки.